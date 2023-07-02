شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد نادر السيد ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد انتهاء الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود أحمد نادر السيد، حارس مرمى فريق الزمالك الذى انتهت إعارته بنادى فيزيلا البرتغالى، للانتظام فى التدريبات الجماعية للزمالك عقب انتهاء الموسم الحالي. ومن المقرر أن ينتظم الحارس في تدريبات الزمالك مع جميع اللاعبين الذين تنتهى إعارتهم بنهاية الموسم الجارى، على أن يحدد الجهاز الفني بقيادة كارلوس أوسوريو مصير الحارس من الاستمرار مع فريقه أو تجديد إعارته لأحد الأندية، سواء داخل أو خارج مصر، لاسيما أن أحمد نادر قدم مستوى مميزاً مع فريقه البرتغالى.

فى سياق آخر، طلب المدير الفنى لفريق الزمالك تقريراً كاملاً من الجهاز الطبى للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة عن حالة المصابين قبل مباراة المقاولون العرب المهمة والمرتقبة فى كأس مصر.

ويرغب أوسوريو فى الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين الفنية والبدنية، وعلى رأسهم نبيل عماد الشهير بـ"دونجا" وعمرو السيسي اللذان تعرضا للإصابة فى العضلة الخلفية خلال مباراة غزل المحلة الماضية بالدورى الممتاز.

وقرر أوسوريو خضوع لاعبى الزمالك إلى قياس وزن فور انتظامهم فى التدريب الجماعى للتأكد من مدى تنفيذهم للبرنامج الغذائى الموضوع لهم من قبل أخصائى التغذية،خصوصاً أنه شدد عليهم بعدم الإفراط فى تناول اللحوم،حفاظاً على لياقتهم البدنية.