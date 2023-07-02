شكرا لقرائتكم خبر عن تحديات تنتظر مجلس الجبلاية بعد إجازة عيد الأضحى.. أبرزها ودية المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر اتحاد الكرة المصري، خلال الأيام القليلة المقبلة، إنهاء عدد من الملفات المعلقة، خاصة تلك التى تتعلق بالمنتخبات الوطنية، ومنظومة التحكيم، وإدارة المسابقات المحلية.

نرصد فى هذا التقرير 7 ملفات تنتظر مجلس الجبلاية الفترة المقبلة:إنهاء أزمة مستحقات الحكام

يجهز مجلس إدارة اتحاد الكرة جزءاً من مستحقات الحكام المتأخرة لصرفها عقب إجازة عيد الأضحي المبارك. وقرر المجلس جدولة مستحقات الحكام خلال الفترة المقبلة، بحيث يحصل الحكام على كافة المستحقات مع نهاية الموسم الجارى.

وتلقى اتحاد الكرة موافقة من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بمد مهلة إرسال الفرق المصرية التى تشارك فى بطولتى أفريقيا الموسم المقبل حتى 15 يوليو المقبل، بدلا من 30 يونيو الجارى.

حسم ودية منتخب مصر

يسعى اتحاد الكرة لحسم ودية المنتخب فى سبتمبر، وسلَّم البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، قائمة بالمنتخبات التي يريد مواجهتها في سبتمبر المقبل، على هامش مواجهة إثيوبيا بالجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات الكان 2024 بكوت ديفوار.

وتضمنت القائمة 3 منتخبات أفريقية من التصنيف الأول، حيث يريد فيتوريا احتكاك قوي بالمدارس الأفريقية المميزة، بعدما حسم تأهله رسميا لبطولة الأمم، وباتت مواجهة إثيوبيا بروفة قوية للوقوف على جاهزية المنتخب قبل الدخول في أجواء تصفيات كأس العالم، والمقرر انطلاقها بنسبة كبيرة في نوفمبر المقبل.

ترقب مصير المنتخب الأولمبي

يحتاج منتخب مصر الأولمبي لضمان ميدالية فى بطولة أمم أفريقيا للشباب 23 عامًا أولًا، حتى يتسنى له المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، ويتأهل للأولمبياد المنتخبات أصحاب المراكز الثلاث الأولى في البطولة وهم: الميدالية الذهبية – الميدالية البرونزية – الميدالية الفضية.

وحال نجح الفراعنة فى التأهل لنصف نهائي البطولة فإنه يقترب من ضمان التأهل للأولمبياد للمرة الثانية على التوالي، حيث إن وصوله للنهائي يضمن مشاركته بشكل مباشر، وحال خسارته يخوض مباراة المركز الثالث.

تشكيل منتخبات الناشئين

ويفتح اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ملف تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين عقب إجازة عيد الأضحى، ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات المقبلة لمجلس الجبلاية مناقشة المعايير الخاصة بالمدربين وترشيح الأفضل منهم لتولى قيادة المنتخبات الوطنية في تلك الفئات السنية.

ويدرس مجلس إدارة اتحاد الكرة تشكيل لجنة فنية تضم مجموعة من خبراء كرة القدم للمشاركة فى خطة تطوير الكرة المصرية وتشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين فى المرحلة المقبلة، حيث يفاضل اتحاد الكرة حاليا بين أكثر من اسم على أن يتم الإعلان عن تشكيل اللجنة الأسبوع المقبل.

إنهاء أزمة دورى المحترفين

تتواصل اجتماعات مسؤولي اتحاد الكرة مع مسؤولي أندية المظاليم ودوري الدرجة الثانية من أجل إنهاء أزمة دوري المحترفين الحالية، والوصول لصيغة تفاهم، بعد رفض عدد كبير من أندية دوري القسم الثاني تطبيق دوري المحترفين في الموسم الجاري، وهو ما يرفضه اتحاد الكرة ويتمسك بتطبيق دوري المحترفين لتطوير الكرة المصرية.

ويعقد مسؤولو اتحاد الكرة اجتماعات بعد عيد الأضحى مع عدد كبير من رؤساء الأندية على أمل إنهاء المشكلة.