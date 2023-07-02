شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وفيوتشر فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى مع فيوتشر مساء اليوم فى إطار مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى، والتي تقام باستاد الأهلى والسلام. ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته المحلية بهدف استعادة درع الدوري الذي بات قاب قوسين أو أدنى من قلعة الجزيرة، بينما يبحث فيوتشر عن تصحيح المسار بعد هزيمته الأخيرة أمام المصرى.

موعد مباراة الأهلى وفيوتشر

تقام مباراة الأهلى وفيوتشر فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد، باستاد السلام.

ترتيب الأهلى وفيوتشر في الدورى

ويحتل الأهلي صدارة جدول الدوري العام برصيد 68 نقطة، حصدها فى 26 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 5 لقاءات ولم يتلق أى هزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 51 هدفاً كأفضل خط هجوم في الدوري، بينما استقبلت شباك الفريق الأحمر 7 أهداف فقط كأقوى خط دفاع في الدوري أيضاً.

بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعدما خاضوا 31 مباراة، وفاز فيوتشر في 15 لقاء وتعادل في 12 مواجهة وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.