شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلي وفيوتشر الليلة باستاد السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعداهم لتأمين مباراة الأهلي وفيوتشر، فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد، باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرق أمنية لتأمين دخول الجماهير واللاعبين وطاقم التحكيم.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الدوري العام برصيد 68 نقطة، حصدها فى 26 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 5 لقاءات ولم يتلق أى هزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 51 هدفاً كأفضل خط هجوم في الدوري، بينما استقبلت شباك الفريق الأحمر 7 أهداف فقط كأقوى خط دفاع في الدوري أيضاً.

بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعدما خاضوا 31 مباراة، وفاز فيوتشر في 15 لقاء وتعادل في 12 مواجهة وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.

ويدخل الأهلي مباراة الليلة وعينه على الثلاث نقاط، وذلك لحسم الدوري، حيث يتبقى للأهلي 8 مباريات في البطولة المحلية ويحتاج الأحمر للفوز في 3 مباريات من أجل حسم اللقب رسمياً دون النظر لنتائج باقي منافسيه وقد يتم تقديم حسم الأهلي للدوري حال مواصلة الانتصارات الحمراء وتعثر بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وحرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على التحدث مع لاعبيه الأيام الماضية عن ضرورة التركيز في كل مباراة كل حدة وعدم التفكير في مسألة حسم الدوي ، وطالبهم بضرورة اللعب بجدية أمام فيوتشر الذي يُعد أحد المنافسين الأقوياء في بطولة الدوري هذا الموسم.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة الليلة مكوّنا من: محمد الشناوي ، محمد هاني ، ياسر إبراهيم ، محمد عبد المنعم ، علي معلول ، مروان عطية ، آليو ديانج ، محمد مجدي أفشة ، بيرسي تاو، حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا.

على الجانب الآخر، يدخل فيوتشر المباراة باحثاً عن تصحيح المسار بعد الإخفاقات الأخيرة للفريق، والتي كان آخرها الهزيمة أمام المصري فى الجولة 32 بالدوري بهدفين نظيفين، والتي جاءت بعد أيام قليلة من الهزيمة أمام المصري أيضاً في نصف نهائي كأس الرابطة بركلات الترجيح بنتيجة 3/1.

وعقد علي ماهر، المدير الفني لفيوتشر، جلسة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بضرورة استعادة الانتصار وتصحيح المسار، خاصة بعدما تقلص الفارق في النقاط بين فيوتشر والزمالك صاحب المركز الرابع إلى نقطة واحدة، وحذر علي ماهر، لاعبيه، من رباعي الأهلي، بيرسي تاو، علي معلول، محمود كهربا، وحسين الشحات، وأكد مدرب فيوتشر للاعبيه، على ضرورة التركيز خلال المباراة والإلتزام بالأدوار الدفاعية.

ويبدو التشكيل المتوقع لفيوتشر الليلة مكوّنا من: محمود جنش، عمر كمال عبد الواحد، سعد سمير، علي الفيل، جوناثان نجويم ،مهند لاشين، غنام محمد، محمد فاروق، محمد رضا بوبو، أحمد رفعت وأحمد عاطف