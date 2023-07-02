شكرا لقرائتكم خبر عن محمود صابر: تشبيهي بعبد الله السعيد فخر لى.. ونحلم بالتأهل للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتبر محمود صابر، نجم المنتخب الأولمبي لكرة القدم ورجل مباراة مصر والجابون التى انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين، أن الانتصار على الجابون واعتلاء الصدارة والتأهل لنصف نهائي كأس الأمم الأفريقية خطوة كبيرة جداً على طريق حلم التأهل للأولمبياد والمنافسة على اللقب.

وقال محمود صابر، الذى أحرز الهدف الأول من كرة صاروخية، إنه يهدى جائزة رجل المباراة إلى كل زملائه بالمنتخب، مشددا على أن الفراعنة مباراة تلو الأخرى يرتفع المستوى وتزداد الروح واللعب الجماعى.

وأضاف محمود صابر، "نحن فى حالة تركيز ولدينا جهاز فنى عالمى بقيادة مستر ميكالى، نتعلم منه الكثير، وهدفنا منذ البداية الوصول لأبعد نقطة فى البطولة، وأتمنى أن نكون سببا فى رسم الابتسامة على وجوه المصريين".

وتابع محمود صابر ردا على سؤال أنه عبد الله السعيد الجديد قائلا، "النجم عبد الله السعيد قدوتي وأتعلم منه الكثير وتشبيهي به يجعلنى أزداد فخرا".

ويلتقي المنتخب الأولمبي مع غينيا فى الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة الثلاثاء المقبل فى الدور قبل النهائي، بينما يلعب المغرب مع مالى فى الرباط الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة، ويلعب الفائزان على اللقب والخاسران على المركز الثالث، ويتأهل للأولمبياد الثلاثة أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث ويلتقي الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.