شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بالبحرين يقيم حفل عشاء لمنتخب ناشئى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص سفير جمهورية مصر العربية فى البحرين ياسر شعبان على إقامة حفل عشاء لبعثة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004، خلال تواجد منتخبنا الوطنى حالياً فى البحرين لأداء مباريات ودية أمام المنتخب البحرينى للناشئين، فى إطار الاستعداد لبطولة العالم القادمة للناشئين والتى تستضيفها كرواتيا خلال الفترة من 2 إلى 13 أغسطس 2023.

وتضم بعثة منتخبنا الوطنى المصرى كلا من: وائل عبد العاطى المدير الفنى ومحمد عبد السلام ريشة مدربا عاما، ومحمد عبد المنعم مديرا إداريا، والدكتور رومانى نبيل أخصائي علاج طبيعى.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: محمد اشرف - عمر اسامة - فيراس مروان - محمد وائل - زياد مهند - محمد عدلان - فيدال فهمى - زياد عبد الرحيم - عمر عدلان - محمد عبد الغنى - احمد حسن - محمد صلاح - بلال ابراهيم - محمد مؤمن - حمزة مجدى - معاذ عزب - احمد تغيان.

وحقق منتخب مصر لشباب كرة اليد فى ثانى مواجهات تحديد المراكز من التاسع إلى الثانى عشر على نظيره السويد بنتيجة 37/35 فى بطولة العالم فى اليونان مواليد 2002.

وكان منتخب شباب اليد قد فاز على نظيره البحرين بنتيجة 31/27 فى أول مواجهات تحديد المراكز بعدما كان قد خسر أمام أيسلندا بنتيجة 29/28 فى ثانى لقاءاته بالدور الثانى ببطولة العالم المقامة فى اليونان، ليصعد الأخير لدورالثمانية.

وخاض شباب اليد أول لقاءات الدور الثانى أمام صربيا وتلقى الخسارة بنتيجة 33/26، بعدما فاز على اليونان 30/36 فى ثالث مبارياته ببطولة العالم التى تقام فى اليونان متفوقا على أصحاب الأرض.

ونجح منتخب شباب اليد فى حصد العلامة الكاملة فى دور المجموعات بعد الفوز فى أول وثانى لقاءاته على كل من كوبا 28/45 والسعودية 34/42 على التوالى.

وأقيمت هذه البطولة بتنظيم مشترك بين ألمانيا واليونان خلال الفترة من 19يونيو الجارى وحتى 3 يوليو المقبل. يضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الوطنى للشباب مواليد 2002 محمد الألفى المشرف على منتخبات الشباب والناشئين وصابر حسين المدير الفنى وعمرو خليفة المدرب العام ووليد عبد المقصود مدرب حراس المرمى والمهندس محمد امام محلل الأداء الفنى ودكتور ماجد مدحت اخصائى العلاج الطبيعى والحفنى عبد المقصود مخطط احمال وأحمد محمود الداعور معد بدنى.

وتضم قائمة اسماء اللاعبين: يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجى - اسلام راضى - ادم البشرى - هشام صلاح - مروان حاتم - عمر الفولى - عمر ناصر - أحمد سامح - مهاب سعيد - احمد حسام - محمد رفاعى - ياسين محمد عبد المنعم - محمد طارق - محمود عبد العزيز شلبى - عمر الشريف.