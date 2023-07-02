شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة المنتخب الأولمبى أمام غينيا فى نصف نهائى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب الأولمبي فى التأهل لنصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بعد فوزه على نظيره الجابوني بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين باستاد طنجة بالمغرب، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

ترتيب مجموعة مصر

واحتل المنتخب الأولمبى صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وخلفه منتخب مالي برصيد 6 نقاط، بينما يودع منتخب النيجر البطولة والذي يملك 4 نقاط.

موعد مباراة المنتخب الأولمبى وغينيا فى نصف النهائي

يخوض منتخب مصر مباراته في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا أمام غينيا، الثلاثاء المقبل، فى الثامنة مساءً، ويضمن الفوز على غينيا التأهل إلى المباراة النهائية وأولمبياد باريس 2024 في وقت واحد.

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين؛ المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو، والمجموعة الثانية: مصر ومالى والجابون والنيجر، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.