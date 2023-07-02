شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول بطولة دورى لكرة القدم الشاطئية فى الإسكندرية وبورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم أول بطولة دورى لكرة القدم الشاطئية ينظمها اتحاد الكرة على ملاعب الإسكندرية وبورسعيد، بمشاركة 12 فريقا تم تقسيمها إلى مجموعتين، الأولى تضم المصرى وغزل بورسعيد وبور فؤاد والمعارف والفنار ومركز شباب القابوطى والمريخ، والمجموعة الثانية تضم نجوم الحضرة والترسانة بالإسكندرية وأورانج والترسانة بمطروح ومركز شباب مدينة سوهاج.

وتبدأ مباريات مجموعة بورسعيد اليوم وتستمر حتى السبت 8 يوليو، ومجموعة الإسكندرية تبدأ اليوم وتستمر حتى 5 يوليو، ويقام نهائى البطولة بين متصدر كل مجموعة عقب انتهاء المباريات.

في سياق مختلف، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إقامة بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية بالإمارات فى الفترة من 15 إلى 25 فبراير 2024 بمشاركة منتخب مصر بطل أمم أفريقيا.

وتأهل منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفي لكأس العالم لأول مرة في تاريخ مصر بعد الوصول لنهائي أمم أفريقيا أمام السنغال.