رسميا.. «فيفا» يقرر تعديل قانون التسلل

الشارقة - اميمة ياسر -

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أمس السبت، على اختبار قانون التسلل الجديد، قبل تطبيقه بشكل كامل في جميع المباريات والبطولات.

ووفقا لقناة "روسيا اليوم"، ينص قانون التسلل الجديد على أن "المهاجم ينبغي أن يكون متقدما بكامل جسده على آخر مدافع ليكون في موقف تسلل، وليس بجزء من جسمه فقط، مثلما هو معمول به في الوقت الحالي."

وأضاف الاتحاد الدولي أن القانون الجديد سيختبر في بعض المباريات في السويد وهولندا وإيطاليا قبل تطبيقه في جميع البطولات، في حال نجاحه.

وأشارت القناة إلى أن الفرنسي أرسين فينغر، المدير الفني التاريخي لفريق آرسنال الإنجليزي ورئيس لجنة التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم، هو من اقترح تطبيق قاعدة التسلل الجديدة.