شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع إمام عاشور

ياسر رشاد - القاهرة - أوضح الإعلامي أحمد شوبير، أزمة الدولي إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي، كاشفا حقيقة العروض المقدمة إليه من جانب الأندية المصرية.

أكد شوبير خلال إذاعة "أون سبورت إف إم، أن مستقبل إمام عاشور في خطر، وأرسل النادي الدنماركي له إنذارين حتى الآن واللاعب لم يرد عليهم.

وواصل أن إمام عاشور لم يكن مرتاحا في الدنمارك ومشكلة اللغة تسببت له في أزمة، لكن في النهاية هذا مستقبله.

وتابع أن لا توجد أي مفاوضات من الأهلي وبيراميدز والزمالك مع إمام عاشور كما يقال، وبالتالي اللاعب ملوش مكان في الأندية المصرية.

نصيحة

ووجه شوبير نصيحة للاعب عاشور بالعودة إلى ناديه في الدنمارك، وبقوله متغلطش غلطة عمرو زكي اللي كان مكسر الدنيا في ويجان، وفي الآخر ملقاش مكان وخسرنا لاعب عظيم.

ويخضع اللاعب إمام عاشور لفترة تأهيل بعد إصابته التي تعرض لها في الفترة الماضية ما جعلته يغيب حتى نهاية الموسم الماضي.