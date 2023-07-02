شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى وفيوتشر فى الدوري قبل مواجهة الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى مع نظيره فيوتشر مساء اليوم فى إطار مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى، والتى تقام باستاد الأهلى والسلام. نرصد فى التقرير التالى ماذا قدم الأهلى وفيوتشر فى بطولة الدورى قبل مباراة الليلة.. الأهلى الأهلى المركز الأول 68 نقطة 26 مباراة 21 فوزا 5 تعادلا 51 هدفا تلقت شباكه 7 أهداف لديه 6 مباريات مؤجلة آخر مباراة فاز على البنك الأهلى 3-0 فيوتشر فيوتشر المركز الثالث 57 نقطة 31 مباراة 15 فوزا 12 تعادلا 4 خسارة 32 هدفا تلقت شباكه 19 هدفا آخر مباراة خسر من المصري البورسعيدى 2-0

أرقام الأهلى وفيوتشر

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