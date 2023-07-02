شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: مستقبل إمام عاشور فى خطر.. والأهلى لم يفاوضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى لم يفاوض إمام عاشور ، لاعب الزمالك السابق وميتيلاند الدنماركي الحالي.

وقال شوبير، فى برنامج مع شوبير على أثير أون سبورت إف إم، إن إمام عاشور يريد البقاء فى مصر، وبالنسبة لبيراميدز فلم يفتح باب التفاوض مع اللاعب أيضاً، وفيما يخص الزمالك فسمعنا من مسئول كبير فى الزمالك أن النادى لن يتفاوض مع أحد، ومن يريد المجىء فأهلا وسهلا به.

وأوضح شوبير أن اللاعب لا يريد العودة إلى الدنمارك، كما أن ناديه أرسل له إنذارين وهناك استياء من موقفه، لكن اللاعب مشكلته أنه غير قادر على التأقلم مع اللغة، وهذه مشكلة كبيرة.

ووجه شوبير نصيحة إلى إمام عاشور قائلا، "إمام عاشور مستقبلك فى الدنمارك، عد إلى الدنمارك لأن مستقبلك فى خطر، فلا تخطئ نفس خطأ عمرو زكى، كان مكسر الدنيا فى ويجان الإنجليزى، وبعد ذلك لم يعد له مكان، وفى النهاية خسرنا لاعب عظيم".