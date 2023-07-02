شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة ألعاب القوى تتوجه إلى الجزائر للمشاركة فى دورة الألعاب العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة منتخب مصر لألعاب القوى القاهرة للمشاركة فى دورة الألعاب العربية التي تقام في الجزائر خلال الفترة من 5 حتى 15 يوليو الجاري، حيث تشارك مصر فى دورة الألعاب العربية في بعض منافسات ألعاب القوى ورفع الأثقال.

ويشارك منتخب ألعاب القوى باللاعبين مصطفى عمرو في دفع الجلة وإسراء عويس في الوثب الطويل وإيهاب عبدالرحمن في رمي الرمح ومصطفى الجمل في رمي المطرقة.

ويتابع هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية كافة تفاصيل البعثة التي تم تجهيزها والتواصل مع محمد عبدالمقصود عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد رفع الأثقال ورئيس بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب العربية للاطمئنان على كافة الترتيبات وحل صعوبات تسجيل البعثة بعد التواصل مع اللجنة المنظمة لتذليل كافة العقبات للبعثة المصرية.

وانهى مسؤلو اللجنة الأولمبية اجراءات سفر بعثة ألعاب القوى حيث تواجد في مطار القاهرة أسامة صادق إدارة العلاقات العامة لانهاء ترتيبات سفر البعثة من مطار القاهرة ، وتقام منافسات ألعاب القوى في مدينة وهران بعدما تم نقلها من مدينة زرالدة ،ويلحق وفد رفع الأثقال ببعثة مصر يوم 9 يوليو الجاري للمشاركة في المنافسات.