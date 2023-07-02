شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرسل للكاف أسماء الأندية الأربعة المشاركة فى أفريقيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسل اتحاد الكرة اليوم، الأحد، أسماء الأندية الأربعة المتأهلة للمشاركة فى دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية للموسم المقبل، بواقع فريقين لدوري الأبطال ومثلهما للكونفدرالية.

ويشارك الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا، بينما يشارك الزمالك وفيوتشر فى البطولة الكونفدرالية.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 68 نقطة، ثم بيراميدز فى المركز الثاني برصيد 67 نقطة، وفيوتشر فى المركز الثالث برصيد 57 نقطة، والزمالك رابعاً برصيد 56 نقطة.