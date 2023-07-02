شكرا لقرائتكم خبر عن ريناد أسامة تحقق فضية بطولة الدورى العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت ريناد أسامة، لاعبة منتخب الكاراتيه، الميدالية الفضية والمركز الثانى في منافسات الدورى العالمى التى تقام بكرواتيا، وجاءت ميدالية ريناد أسامة لتكون الثالثة للبعثة خلال البطولة حتى الآن، بعد ميداليتى هاجر إمام، وحبيبة موسى.

وحققت هاجر امام الميدالية البرونزية بمنافسات الكوميتيه شابات وزن تحت 5 كجم، وحبيبة موسى الميدالية الفضية بمنافسات الكاتا شابات أيضا.

وتضم قائمة المنتخب في البطولة عددا كبيرا من اللاعبين واللاعبات، على رأسهم أحمد إيهاب، عمار ياسر، نهى عمرو، نورهان محمد، جنى خميس، ملك محمد، هاجر فتحى، بسملة محمود، ملك عبد الحميد، دينا أحمد.

ويرأس البعثة محمد الدهراوى رئيس الاتحاد، ويرافقهم محمد الحسينى، وسيد مصطفى إدارى، والسيد سعيد مدرب كوميتيه بنين، وهبة محمد مدربة كوميتيه بنات.