شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يطلب شراء حسام حسن بشكل نهائى من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو نادى سموحة، برئاسة فرج عامر، من النادى الأهلى شراء حسام حسن مهاجم الأحمر المعار حالياً للفريق السكندرى، بشكل نهائى، لتدعيم صفوفه فى الموسم المقبل.

ونجح سموحة فى استعارة حسام حسن من الأهلى فى يناير الماضى، ليشارك مع الفريق السكندرى فى 15 مباراة، نجح خلالها فى تسجيل 7 أهداف وصنع 5 أهداف أخرى.

واستغل مسئولو سموحة تفعيل الأهلى لبند شراء خالد عبد الفتاح بشكل نهائي، ليفتحوا خطوط التفاوض من أجل شراء عقد حسام حسن بشكل نهائى في ظل العلاقات الطيبة بين الناديين خشية من دخول أي نادٍ في مفاوضات مع اللاعب.

ويعانى فريق سموحة على مستوى النتائج في الفترة الأخيرة في بطولة الدورى، حيث يعد آخر فوز للفريق كان أمام غزل المحلة 2 مايو الماضى أي منذ شهرين، حيث خاض 5 مواجهات بعدها تعادل في مباراتين وخسر 3 مواجهات، بالإضافة إلى الخروج من كأس مصر على يد النجوم أحد أندية القسم الثالث الصاعد حديثا للممتاز ب.

وارتبطت إخفاقات سموحة بغياب حسام حسن مهاجم الفريق الذى تعرض للإصابة في مباراة غزل المحلة التي كانت آخر مباراة يفوز بها الفريق السكندرى، والتي أحرز خلالها حسام حسن هدف سموحة الأول.

ومنذ إصابة حسام حسن لم ينجح سموحة في تحيق أي فوز في بطولة الدورى خلال 5 مباريات، بالإضافة إلى الخروج من بطولة كأس مصر على يد فريق النجوم.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 42 هدفا.