شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودى لم يقدم عرضا رسميا لضم محمد الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، لم يتلق عروضا من النصر السعودى قائلا، "مفيش عروض للشناوى".

وقال شوبير عبر برنامجه بإذاعة أون سبورت إف إم، قد يكون المسئولون فى النصر السعودى يفكرون فى الشناوى، لأنهم طلبوا التعاقد معه رسميا الموسم الماضى، لكن الأهلى وقتها رفض فى ظل الارتباط بالمباريات الأفريقية والمحلية.

وأضاف شوبير، أنه حال طلب النصر التعاقد مع الشناوى رسمياً ستوافق إدارة الأهلى، خاصة أن كولر يقدر الشناوى، وما قدمه للأهلى، فرغم أنه الحارس الأول فى الأهلى والمنتخب سيكون صعبا حرمانه من الفرصة، وسيوافق على احتراف الشناوى بأى عرض خارجى يٌحترم، ولكن هل جدد النصر عرضه للشناوى؟ لا لم يأت عرض رسمي للأهلى بشأن الشناوى.

من ناحية أخرى، تلقى على لطفى حارس الأهلى عرضا من أحد الأندية الصاعدة، وتم الاتفاق على كل التفاصيل، وإنهاء كل الإجراءات، بموافقة النادى الأهلى، ولكن إذا حدث وجاء عرض للشناوى فستتوقف الصفقة، ويعتمد الأهلى على الحارس على لطفى، ومصطفى شوبير وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف، وبعض الحراس الصغار، ولن يلجأ لشراء حراس آخرين.