«مستقبله في خطر».. شوبير يحذر إمام عاشور ويتحدث عن انتقاله لـ الأهلي أو الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة في مصير إمام عاشور، لاعب الزمالك السابق وفريق ميتلاند الدنماركي الحالي، في ظل رغبته في عدم استكمال عقده مع فريقه، والعودة للدوري المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية اليوم الأحد: "اللي يقولك الأهلي يتفاوض مع إمام عاشور من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية قوله محصلش، وأنا متأكد جدا وتأكد للجميع أنه محصلش".

وأضاف الإعلامي: "إمام عاشور رغبته الاستمرار في مصر، ومعندوش مشاكل يلعب لأي فريق سواء الأهلي أو بيراميدز، ولكن الأخير لم يتفاوض معه إلى الآن".

وأشار حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق إلى "مسئول كبير في الزمالك، خرج وصرح وقال، أن اللاعب لو عاوز يرجع، أهلا وسهلا، معندناش مشكلة، ولكن إحنا لن نفاوض اللاعب".

وتابع: "موقف إمام عاشور مع ناديه في الدنمارك، في مشكلة كبيرة، والمعلومة الجديدة، أن النادي بعتله إنذار مرتين من أجل العودة مرة أخرى، واللاعب لم يتأقلم مع الأوضاع هناك ويشعر بصعوبة في اللغة".

واختتم أحمد شوبير تصريحاته قائلاً: "لابد من عودة اللاعب لناديه، والالتزام معهم، والانتظار لحين وصول عرضا رسميا له من أحد الأندية، وبقوله مستقبلك في خطر، ومتغلطش غلطة عمرو زكي إللي كان مكسر الدنيا في إنجلترا وبعدين انقطع وخسرنا لاعب مميز".