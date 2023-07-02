شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على فيوتشر فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الأهلى مع فيوتشر، فى الثامنة والنصف مساء اليوم، فى المباراة المؤجلة من الجولة الـ 24 من بطولة الدورى باستاد الأهلى والسلام، ويدخل الأهلي مباراة الليلة متصدراً ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 68 نقطة، حصدها فى 26 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 5 لقاءات ولم يتلق أى هزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 51 هدفاً كأفضل خط هجوم في الدوري، بينما استقبلت شباك الفريق الأحمر 7 أهداف فقط كأقوى خط دفاع في الدوري أيضاً .

وفى المقابل، يحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعدما خاضوا 31 مباراة، وفاز فيوتشر فى 15 لقاء وتعادل فى 12 مواجهة وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 19.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.55 مليون يورو، مقابل 13.35 مليون يورو القيمة التسويقية لفيوتشر.