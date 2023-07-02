شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر الاولمبي يمتلك 3 سيناريوهات للتأهل لأولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منتخب مصر الاولمبي نجح فى التأهل لنصف نهائي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا المقامة فى المغرب، بعد تصدره المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط عقب الفوز على كل من مالي والجابون والتعادل مع النيجر.

ويتأهل أصحاب أول 3 مراكز فى بطولة أمم أفريقيا إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب صاحب المركز الرابع ملحقًا مؤهلًا مع ممثل قارة آسيا.



موعد مباراة مصر وغينيا بنصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما وتقام مباراة مصر الأولمبي ومنتخب غينيا ثاني المجموعة الأولي الثلاثاء 4 يوليو الجاري في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة باستاد طنجة. 3 سيناريوهات أمام منتخب مصر للتأهل لأولمبياد باريس 3 سيناريوهات أمام منتخب مصر للتأهل لأولمبياد باريس

السيناريو الأول: هو الفوز على غينيا بنصف النهائي والتأهل لنهائي أمم أفريقيا، وبهذا سيكون أحد المنتخبين من الثلاثة منتخبات المتأهلة لأولمبياد باريس.

السيناريو الثاني: فى حال الخسارة أمام غينيا سيكون أمامه فرصة اللعب على المركزين الثالث والرابع، وحال الفوز سيتأهل لأولمبياد باريس كمركز ثالث بأمم أفريقيا.

السيناريو الثالث: فى حال خسارته المركز الثالث بأمم أفريقيا سيلعب ملحقًا مؤهلًا مع ممثل قارة آسيا.





موعد مباراة المغرب ومالي بنصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما

ويلتقي منتخب المغرب الأولمبي صاحب الأرض والجمهور "أول المجموعة الأولى" أمام نظيره المالي "ثاني المجموعة الثانية" الثلاثاء 4 يوليو الجاري فى الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من المباراتين إلى نهائي أمم إفريقيا تحت 23 والذي سيقام يوم 8 يوليو الجاري في تمام الساعة الـ 11 بتوقيت القاهرة.