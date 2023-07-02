شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يرفض تفعيل بند شراء الغانى بواتينج من الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، عدم تفعيل بند شراء الغانى بنجامين بواتينج مهاجم الفريق المعار من الاتحاد السكندرى، وعودته مرة أخرى لزعيم الثغر فى نهاية الموسم.

ورفض أحمد سامى استخدام بند الشراء فى عقد بنجامين بواتينج المعار من الاتحاد السكندرى، والذى كان يحق لسموحة شراء اللاعب بشكل نهائى قبل 30 يونيو الماضى، إلا أنه لم يفعل هذا البند ليتأكد عودته مرة أخرى لزعيم الثغر.

ويسعى أحمد سامى لوقف نزيف النقاط الذى يمر به الفريق السكندرى، بعد الهزيمة الثقيلة التى تعرض لها أمام بيراميدز 5 / 2 فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الدفاع الجوى، ضمن فعاليات الجولة الـ32 للدورى.

وطالب مدرب سموحة اللاعبين بضرورة القتال من أجل خطف الثلاث نقاط للابتعاد عن منطقة صراع الهبوط بشكل كبير، خاصة أن فرق القاع عادت من بعيد واقتربت من الفريق، وحذر من خطورة لاعبى إنبى الذى يلعب بكل أرياحية بعدما اقترب من فرق المقدمة.

ويعانى فريق سموحة على مستوى النتائج فى الفترة الأخيرة فى بطولة الدورى، حيث يعد آخر فوز للفريق كان أمام غزل المحلة 2 مايو الماضى أى منذ شهرين، حيث خاض 5 مواجهات بعدها تعادل فى مباراتين وخسر 3 مواجهات، بالإضافة إلى الخروج من كأس مصر على يد النجوم أحد أندية القسم الثالث الصاعد حديثا للممتاز ب.

يحتل فريق سموحة المركز العاشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 12 لقاء وتلقى الهزيمة فى 12 مواجهة، وسجل لاعبوه 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 42 هدفا.