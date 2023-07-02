راموس وألبا على بُعد خطوة من الأنتقال لإنتر ميامي

ياسر رشاد - القاهرة - يقترب الثنائي الإسباني خوردي ألبا نجم برشلونة السابق، وسيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان السابق، من الرحيل إلى الدوري الأمريكي في الميركاتو الصيفي الحالي.

كشفت تقارير، أن ألبا وراموس قريبان من الرحيل إلى إنتر ميامي الأمريكي واللعب بجوار ليونيل ميسي وبات نجم برشلونة السابق ألبا على بعُد خطوة من الانتقال إلى الفريق الأمريكي، ودخل في مفاوضات قوية لحسم الصفقة.





راموس وألبا



وكان راموس وألبا رحلا عن فريقهما بعد نهاية الموسم المنقضي، ليصبح الثنائي لديهم حرية التوقيع لأي فريق بشكل مجاني وفى حال الانضمام لإنتر ميامي سيجتمع راموس وألبا مع ليونيل ميسي الذي انضم في وقت سابق للفريق الأمريكي.

وكان إنتر ميامي تعاقد مع ميسي وسيرجيو بوسكيتس بشكل رسمي من أجل اللعب ضمن صفوف الفريق الأمريكي في الموسم الجديد، لمزاملة ألابا سنوات طويلة مع برشلونة، ولعب مع راموس لمدة موسمين في باريس سان جيرمان.

وخاض راموس 45 لقاء مع فريقه مع باريس سان جيرمان في الموسم الماضي فيما شارك ألابا خلال الموسم الماضي مع برشلونة في 30 لقاء واستطاع تسجيل هدفين وصناعة 6 أهداف.

مدرب إنتر ميامي يحدد دور ميسي وبوسكيتس مع الفريق

حدد خيراردو مارتينو مدرب نادي إنتر ميامي الأميركي الأرجنتيني، دور مواطنه النجم ليونيل ميسي والإسباني المخضرم سيرخيو بوسكيتس مع فريقه بعد انتقالهما لصفوف ميامي.

وقال مارتينو لن يكونا الثنائي ميسي وبوسكيتس في نزهة بولاية فلوريدا لكن من أجل حصد الالقاب.

وقال مارتينو الذي عين قبل ايام مدربا لإنتر ميامي :غالبا ما يُشار إلى الولايات المتحدة وميامي بانهما محطتان للإجازة، لكن ذلك ليس صحيحا، انهما (ميسي وبوكيتس) هنا من اجل المنافسة".

وسبق لمارتينو أن أشرف على ميسي وبوسكيتس عندما تولى تدري برشلونة كما لعب الأول بإشرافه عندما كان مدربا لمنتخب الأرجنتين أيضا.

وخسر إنتر ميامي آخر سبع مباريات له في الدوري المحلي ويحتل المركز الاخير في المنطقة الشرقية.

وسبق لمارتينو أن قاد فريق أتلانتا يونايتد إلى إحراز لقب الدوري الاميركي عام 2018 وهو يتوقع مقبلًا للدوري بوجود ميسي.

وقال :كون أفضل لاعب في العالم قرر المجيء للعب في الدوري الأميركي فهذا الامر يفتح آفاقًا جيدة للنمو.



