منتخب مصر يودع كأس العالم للشباب بفوز عريض أمام مدغشقر

ياسر رشاد - القاهرة - أختتم منتخب مصر للشباب، مشاركته في كأس العالم تحت 19 عامًا، بالفوز على منتخب مدغشقر بنتيجة 104-64، ليختتم مشواره في البطولة في المركز الثالث عشر.

والتقى منتخب مصر بنظيره منتخب مدغشقر صباح اليوم الأحد، في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث عشر والرابع عشر، في كأس العالم للشباب والمقامة حاليًا في المجر.



تفاصيل المباراة



وسيطر منتخب مصر على المباراة منذ بدايتها، حيث أنهى الفترة الأولى متقدمًا بنتيجة 27-11، قبل أن يُنهي الفترة الثانية متفوقًا بنتيجة 59-30، وواصل تقدمه في الفترة الثالثة التي أنهاها لصالحه بنتيجة 87-49، قبل أن يُنهي الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 104-64.

وكان بلال عبد المطلب هو أفضل لاعبي منتخب مصر من حيث الفاعلية، حيث أنه نجح في تسجيل 24 نقطة، وقدم 6 تمريرات حاسمة، فضلًا عن نجاحه في استعادة الكرة 4 مرات.

بهذه النتيجة يكون منتخب مصر قد أنهى مشاركته في كأس العالم للشباب تحت 19 عامًا في المركز الثالث عشر.