القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الاولمبي وغينيا

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر منتخب مصر الاولمبي مؤشرات جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية بالتزامن مع اقتراب انطلاق مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد غينيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد غينيا

وتقام مباراة منتخب مصر الاولمبي وغينيا على الأراضي المغربية على ملعب "ابن بطوطة" بمدينة طنجة، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وفي تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت الإمارات وذلك يوم الثلاثاء المقبل 4 يوليو 2023.

مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد غينيا

أما عن القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد غينيا سوف يتم عرضها على مجموعة قنوات "بن سبورت4" bien sport التي قناة بين إن سبورت 4.

تردد القناة الناقلة لمبارة منتخب مصر الأولمبي وغينيا

التردد: 11054.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

مركز منتخب مصر الأولمبي

يشار إلى أن منتخب مصر الأولمبي تصدر مجموعته بـ7 نقاط في ثلاث مباريات فاز فيهم منتخب مصر الأولمبي في مباراتين وتعادل في مباراة.

وجاء بعد منتخب مصر الأولمبي في الترتيب مالي بـ6 نقاط، ثم النيجر بـ4 ، ويأتي منتخب الجابون الأخير حيث لم يحصد على أي نقاط.

يذكر ميكاليلي مدرب منتخب مصر الأولمبي كان قد أعلن عن قائمة منتخب مصر الأولمبي 2023 تحت 23 لبطولة أفريقيا قبل بدء المباريات، حيث جاءت قائمة منتخب مصر الأولمبي 2023 والتي ضمت 23 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد.

خط الدفاع: محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد، حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، أحمد سيد عبد النبي، محمد سمير.

خط الوسط: إبراهيم عادل، محمود صابر، عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد ميسي، محمد شحاتة، محمود جهاد، علي زعزع، أحمد فوزي، أحمد عاطف.

خط الهجوم: عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل.