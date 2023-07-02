عقوبة قوية على دونجا وغرامة مالية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة أن لجنة الانضباط باتحاد الكرة، قررت توقيع عقوبة على نبيل عماد "دونجا" نجم وسط فريق الزمالك.

أوضح كريم حسن شحاتة، أ، لجنة الانضباط قررت إيقاف نبيل عماد دونجا، بعد احتفاله الخادش للحياء مع زميله في الفريق أحمد مصطفى، بعد تسجيله هدف في لقاء الاتحاد السكندري.

وتابع، أن لجنة الانضباط ستكشف عن القرار بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، ونادي الزمالك سيكون من حقه التظلم على العقوبة.

وتابع قائلا حول العقوبة التي ستوقع على دونجا:" بشكل دائم ما يحدث هرج بين اللاعبين لقطة دونجا "غلط"، ولكنها تهريج بينهم.

في سياق متصل، خرجت أنباء تشير إلى أن عقوبة دونجا سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، وهو أمر كان مفاجئ بالنسبة لإدارة الزمالك، لأنه لا يوجد شكوى من أى طرف فى هذه الواقعة.



إيقاف 4 مباريات وغرامة ماليه قدرها 50 ألف جنيه



ومن المتوقع أن تكون العقوبة هى الإيقاف 4 مباريات وغرامة ماليه قدرها 50 ألف جنيه، وأن اللاعب يحق له التظلم خلال 10 أيام.





دونجا يحصل على راحة من تدريبات الزمالك الجماعية

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حصول نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق على راحة من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وخضع "دونجا" لتدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي بعدما تعرض اللاعب للإصابة بثقل في العضلة الخلفية خلال مباراة غزل المحلة الأخيرة في الدوري.

ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز اللاعب للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

في سياق متصل كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب مصطفى شلبي جناح الفارس الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان مصطفى شلبي قد تعرض للإصابة في مباراة الزمالك وغزل المحلة الأخيره ببطولة الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدفين بدون مقابل، في الجولة 32 من مواجهات دوري الموسم الحالي 2022 – 2023.