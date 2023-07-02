بعد التأهل لنصف النهائي..موعد مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام غينيا

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل المنتخب الأولمبي إلى دور نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب ذلك بعد فوزه على الجابون بهدفين نظيفين على ستاد طنجة بالمغرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب.

ويلعب منتخب مصر مباراته في دور نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب أمام غينيا يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً، وفي حال انتصاره على غينيا يتأهل إلى النهائي ويضمن المشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ويخوض في البطولة ثمان منتخبات يتم تقسيمها على مجموعتين؛ المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو، والمجموعة الثانية: مصر ومالى والجابون والنيجر.

يصعد أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الثانية ويملك في رصيده 7 نقاط خلفه منتخب مالي برصيد 6 نقاط بينما يودع منتخب النيجر البطولة والذي يملك 4 نقاط.





محمود صابر: منتخب مصر يحترم الجميع وهدفنا نهائي أفريقيا

علق محمود صابر لاعب المنتخب الأولمبي على صعود الفراعنة إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة.

وساهم محمود صابر في صعود مصر إلى نصف النهائي بتسجيله الهدف الأول ضد الجابون في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وأرجع نجم نادي بيراميدز التأهل لنصف النهائي لكون المنتخب المصري يحترم جميع المنتخبات المشاركة في البطولات، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو التأهل إلى نهائي أفريقيا وحسم اللقب.

وعن ربط البعض بين طريقة لعبه مع عبدالله السعيد أكد محمود صابر أن عبدالله السعيد قائده ويتعلم منه الكثير داخل الملعب وخارجه معربًا عن سعادته بوجود شبه في طريقة اللعب.

وحصل محمود صابر على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد أن ساهم في فوز مصر على الجابون بهدفين دون رد.

ضرب منتخب مصر للشباب موعدًا مع نظيره الغيني في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عامًا، بعدما تصدر مجموعته.

منتخب مصر حقق فوزين على مالي والجابون وتعادل مع النيجير ليجمع سبع نقاط تصدر بهم المجموعة الثانية ليحجز بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للشباب.