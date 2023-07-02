محمد الشناوي يطالب الأهلي بقبول عرض النصر السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - يناقش الجهاز الإداري بالنادي الأهلي عدد من العروض المقدمه للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ومن أبرز اللاعبين هو محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر الذي تلقى عرض من نادي النصر السعودي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2023.

اقرأ ايضًا ..

يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي لتحقيق مطالب المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر في الميركاتو الحالي، ووعد منهم بمناقشة العروض المقدمه للاعبين والموافقة على الأفضل منها والمناسب للفريق.

الشناوي يطالب الأهلي بالموافقة على عرض النصر

تقدم محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي بطلب لإدارة النادي، أكد من خلاله رغبته في موافقة الإدارة على انتقاله لصفوف نادي النصر السعودي في انتقالات يونيو الجاري، وخوض تجربه جديده لتأمين مستقبله قبل الاعتزال النهائي.

موقف الأهلى من رحيل الشناوي

يتجه النادي الأهلي لقبول عرض فريق النصر السعودي بضم محمد الشناوي، لكنهم في انتظار وصول عرض رسمي من الفريق السعودي لتحقيق رغبة حارس الفريق.

شرط الأهلي للموافقة على عرض النصر

يشترط النادي الأهلي أن يكون عرض نادي النصر جيد من الناحية المادية حتى يسهل الموافقة عليه، سواء كان يريد ضم الحارس الدولي نهائيًا أو على سبيل الإعارة.

يبحث نادي النصر عن بديل جيد للحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا الذي سيرحل عن صفوف الفريق، بسبب حاجته لعملية جراحية أخرى عقب الإصابة التي تعرض لها في لقاء الجولة 13 من منافسات دوري روشن عن الموسم الماضي.

وكان نادي النصر قد وضع كل من المغربي ياسين بونو حارس مرمى فريق نادي إشبيليه الإسباني ضمن اهتماماته لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي، بالإضافة إلى وجود جيانلويجي بوفون حارس مرمى فريق بارما بدوري الدرجة الثانية الإيطالي، وخلال ساعات سيحسم صاحب الـ45 عام موقفه من الانتقال للسعودية أو الاعتزال.

كما ربطت التقارير نادي النصر السعودي ورغبته في ضم الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى فريق نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالإضافة إلى محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر.

يستعد النادي الأهلي اليوم بقيادة محمد الشناوي لمواجهة مهمة أمام فريق فيوتشر ضمن مؤجلات الجولة 24 من مباريات الدوي المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد السلام، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.