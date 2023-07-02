انطلاق أول بطولة دورى كرة شاطئية في الأسكندرية وبورسعيد

ياسر رشاد - القاهرة - تبدأ اليوم فاعليات أول بطولة دورى للكرة الشاطئية على ملاعب الأسكندرية وبورسعيد وذلك بمشاركة 12فريق تم تقسيمهم إلى مجموعتين الأولى تضم فرق المصرى وغزل بورسعيد وبور فؤاد والمعارف والفنار ومركز شباب القابوطى والمريخ، والمجموعة الثانية تضم نجوم الحضرة والترسانة بالأسكندرية وأورانج والترسانة بمطروح ومركز شباب مدينة سوهاج.



وتبدأ مباريات مجموعة بورسعيد اليوم 2يوليو وتستمر حتى السبت 8 يوليو، ومجموعة الأسكندرية تبدأ اليوم وتستمر حتى 5 يوليو، ويقام نهائى البطولة بين متصدر كل مجموعة عقب انتهاء المباريات .



ويتولى محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على الكرة الشاطئية خطة التطوير التى وضعها مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام.

كاف: المغرب فضل الانسحاب أمام مصر في ملف تنظيم شاطئية 2024



وعلي صعيد أخر أكد مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الأفريقية للكرة الشاطئية 2024، بعدما انسحب المغرب أمامها رغم تقديمه لملف الاستضافة في بداية الأمر.

قال المصدر: "كاف تلقى ملفين من مصر والمغرب لاستضافة البطولة، وحصلت مصر على شرف التنظيم بعدما انسحبت المغرب من السباق". وشدد مصدر بالاتحاد المغربي لكرة القدم، على أن بلاده فضلت الانسحاب من سباق استضافة كأس أفريقيا لكرة القدم الشاطئية، من أجل الحافظ على العلاقات مع مصر، بعد تشديد رغبة مصر على استضافة تلك البطولة، على الرغم من طلبها استضافةالبطولة في بداية الأمر.



وتعد هذه المرة الثانية التي تحتضن فيها مصر البطولة بعد نسخة 2018 التي نُظمت في شرم الشيخ، وستقام نسخة 2022 في الموزمبيق. وتبحث مصر عن التتويج بلقبها الأول في البطولة، حيث اكتفى منتخب الفراعنة بالمركز الثالث في 4 مناسبات من قبل، بينما يعد المنتخب السنغالي الأكثر حصولًا على اللقب برصيد 6 بطولات.