شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مباريات جمعت الأهلى وفيوتشر قبل مواجهة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد، صوب استاد السلام، لمتابعة اللقاء المثير بين النادي الأهلي وفريق فيوتشر، ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري، حيث يسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته المحلية بهدف استعادة درع الدوري الذي بات قاب قوسين أو أدنى من قلعة الجزيرة، بينما يبحث فيوتشر عن تصحيح المسار بعد هزيمته الأخيرة أمام المصرى .

وسبق والتقى الأهلى مع فيوتشر قبل مباراة الليلة ، فى 3 مواجهات وجاءت نتائجها كالتالى ...

3 مباريات جمعت الفريقين

1 فوز للأهلى

2 تعادل

6 أهداف سجلها الأهلى

2 هدف سجلها فيوتشر

1-1 نتيجة أول مباراة جمعت الفريقين

1-1 نتيجة أخر مباراة جمعت الفريقين