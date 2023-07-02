شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يظهر فى تدريب الزمالك قبل مواجهة المقاولون.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص محمود حمدى "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على حضور تدريب اليوم لمساندة زملائه والجهاز الفنى قبل مباراة المقاولون العرب المقبلة فى كأس مصر.

وتابع "الونش" مران الزمالك الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة كاملا، ويغيب المدافع عن الزمالك بسبب الإصابة التى تعرض لها بقطع جزئى فى الرباط الصليبى، وخضوعه لعملية جراحية مؤخرا فى ألمانيا.

ويخضع "الونش " خلال الفترة الحالية لتدريبات تأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم الثلاثاء المقبل فى دور الثمانية لبطولة كأس مصر.