شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أهداف تفصل مابولولو عن صدارة الهدافين الأجانب بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الأنجولى مابولولو (31 عامًا) بهدفيه اللذين أحرزهما فى مرمى حرس الحدود إلى الهدف الـ 16 هذا الموسم، ليبتعد بصدارة قائمة الهدافين بالدورى عن أقرب منافسيه بأربعة أهداف.

ويكون "مابولولو" قد حقق إنجازا ورقما تاريخيا جديدا مع الاتحاد السكندرى بتخطيه رقم الأسطورة محمد دياب العطار "الديبة" نجم الاتحاد فى عصره الذهبى الذى أحرز 15 هدفًا فى موسم 1948-1949 وتصدر قائمة هدافى الدوري.

وكان "مابولولو" قد أحرز مع الاتحاد الموسم الماضى 13 هدفًا، رغم إصابته التى منعته من المشاركة فى أغلب المباريات، ويسعى هذا الموسم لحصد لقب هداف الدورى.

3 أهداف تنتظر مابولولو

ويحتاج الأنجولى مابولولو لتسجيل هدف لمعادلة مواطنه فلافيو مهاجم الأهلى السابق والنيجيرى جون أوتاكا مهاجم الإسماعيلى السابق أصحاب الـ17 هدفا، وهدفين لمعادلة المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى الذى سجل 18 هدفا وأكثر لاعب أجنبى سجل أهدافا في موسم واحد، وأمام مابولولو 3 مباريات يحتاج فيها 3 أهداف ليعتلى عرش الهدافين الأجانب بالدورى المصرى.

وتعادل فريق حرس الحدود مع الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل مصطفى جمال، لاعب الحرس، هدف التقدم لفريقه فى شباك زعيم الثغر بالدقيقة 42 من عمر اللقاء، بتسديدة صاروخية، وفى الدقيقة 74 سجل مابولولو هدف التعادل للاتحاد السكندرى، ثم سجل إبراهيم حسن هدف التقدم لزعيم الثغر فى الدقيقة 80، وفى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع سجل محمد ممدوح هدف التعادل لحرس الحدود.