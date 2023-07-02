تعرف على موعد مباراة ميار شريف فى بطولة ويمبلدون للتنس

وأجريت الجمعة الماضي قرعة منافسات الرجال والسيدات لبطولة ويمبلدون 2023 ثالث بطولات الجراند سلام .

وودعت ميار شريف، بطلة التنس المصرية المصنفة رقم 31 عالميا، منافسات بطولة باد هومبورج للتنس بعدما خسرت في الدور ثمن النهائي، من الإيطالية لوسيا برونزيتي بمجموعتين لمجموعة جاءت نتائجهم (6-1 , 6-7 , 3-6) بعد مباراة استمرت 3 ساعات.

وكانت ميار شريف قد تأهلت لثمن النهائي بعد فوزها على الألمانية آنا لينا فريدسام بمجموعتين بمجموعة بنتيجة 4-6, 6-4 , 7-5.

وكانت رابطة المحترفين للتنس أعلنت عن التصنيف الجديد للاعبين المحترفين والمحترفات والذي شهد تقدم ميار شريف بطلة التنس المصرية للمركز 31 عالميا برصيد 1266 نقطة في إنجاز تاريخي غير مسبوق للتنس المصري.

وحققت ميار شريف بطلة التنس المصرية والمصنفة رقم 31 عالميا إنجازًا جديدا بعد الفوز بلقب بطولة فالنسيا المفتوحة للتنس.