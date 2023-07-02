شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 2 يوليو 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الزمالك يقرر تفعيل عقد أوسوريو فى الموسم الجديد بعد البطولة العربية، سموحة يطلب شراء حسام حسن بشكل نهائى من الأهلى.

الزمالك يقرر تفعيل عقد أوسوريو فى الموسم الجديد بعد البطولة العربية

استقر مسئولو نادى الزمالك على تفعيل عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول، ليستمر المدرب مع الفارس الأبيض فى الموسم الجديد.

يعود أحمد نادر السيد، حارس مرمى فريق الزمالك الذى انتهت إعارته بنادى فيزيلا البرتغالى، للانتظام فى التدريبات الجماعية للزمالك عقب انتهاء الموسم الحالي. ومن المقرر أن ينتظم الحارس في تدريبات الزمالك مع جميع اللاعبين الذين تنتهى إعارتهم بنهاية الموسم الجارى، على أن يحدد الجهاز الفني بقيادة كارلوس أوسوريو مصير الحارس من الاستمرار مع فريقه أو تجديد إعارته لأحد الأندية، سواء داخل أو خارج مصر، لاسيما أن أحمد نادر قدم مستوى مميزاً مع فريقه البرتغالى.

تنطلق اليوم أول بطولة دورى لكرة القدم الشاطئية ينظمها اتحاد الكرة على ملاعب الإسكندرية وبورسعيد، بمشاركة 12 فريقا تم تقسيمها إلى مجموعتين، الأولى تضم المصرى وغزل بورسعيد وبور فؤاد والمعارف والفنار ومركز شباب القابوطى والمريخ، والمجموعة الثانية تضم نجوم الحضرة والترسانة بالإسكندرية وأورانج والترسانة بمطروح ومركز شباب مدينة سوهاج.

اتحاد الكرة يرسل للكاف أسماء الأندية الأربعة المشاركة فى أفريقيا اليوم

يرسل اتحاد الكرة اليوم، الأحد، أسماء الأندية الأربعة المتأهلة للمشاركة فى دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية للموسم المقبل، بواقع فريقين لدوري الأبطال ومثلهما للكونفدرالية.

سفير مصر بالبحرين يقيم حفل عشاء لمنتخب ناشئى كرة اليد

حرص سفير جمهورية مصر العربية فى البحرين ياسر شعبان على إقامة حفل عشاء لبعثة منتخبنا الوطنى المصرى للناشئين مواليد 2004، خلال تواجد منتخبنا الوطنى حالياً فى البحرين لأداء مباريات ودية أمام المنتخب البحرينى للناشئين، فى إطار الاستعداد لبطولة العالم القادمة للناشئين والتى تستضيفها كرواتيا خلال الفترة من 2 إلى 13 أغسطس 2023.

ريناد أسامة تحقق فضية بطولة الدورى العالمى للكاراتيه