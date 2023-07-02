شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تحفيزية وتعليمات فنية للاعبى الزمالك استعدادًا للمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق على هامش التدريبات التى أقيمت اليوم، الأحد، استعدادا لمباراة المقاولون العرب فى كأس مصر.

وشهدت الجلسة حديثا مطولا من جانب "أوسوريو" بشأن مباراة المقاولون العرب المقبلة، وشدد على أهمية اللقاء بالنسبة للفريق.

وتحدث المدير الفني مع اللاعبين عن ضرورة الاستمرار فى نفس المستوى الذى ظهر عليه الفريق المباراة السابقة، ومواصلة تنفيذ الطرق التدريبية الجديدة لهم.

وركز الجهاز الفني على التدريبات الفنية، وخاض لاعبو الفريق تدريبات الركض بالكرة والتحرك السريع بالإضافة إلى نقل الكرة من لمسة واحدة بين اللاعبين في المساحات الضيقة.

من جهته حرص مدحت عبد الهادي، المدرب العام للفريق، على متابعة تحركات اللاعبين ومطالبتهم بالتركيز خلال تنفيذ التمريرات والجوانب الفنية.

ووجه الكولومبي أوسوريو تعليمات خاصة للثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأحمد سيد "زيزو" قبل انطلاق التقسيمة الفنية للفريق، وتحدث المدرب مع الثنائي لنقل التعليمات لباقي اللاعبين خلال التقسيمة، حيث يتواجد "شيكابالا" مع فريق و"زيزو" مع الفريق الآخر.

وشرح المدير الفني لكل من "شيكابالا وزيزو" بعض الأدوار الهجومية الخاصة بهما لتنفيذها في المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء المقاولون العرب المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.