شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة محمود البنا قبل مواجهة فيوتشر الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة مباراة الأهلى وطلائع الجيش للحكم الدولي محمود البنا، ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب ويوسف البساطي، وحكما رابعا أحمد حمدي، وأحمد الغندور حكما لتقنية الفيديو وأحمد صلاح حكم فيديو مساعد.

وبدأ البنا مسيرته مع التحكيم الدولي فى 2014، وهو من مواليد كفر الشيخ عام 1981، ويعمل "مأذون شرعي" بجانب عمله في التحكيم.

وأدار محمود البنا ستة مباريات للأهلي الموسم الجاري، بداية من مواجهة الأهلى والاتحاد السكندرى فى الجولة الرابعة للدوري وانتهت بفوز الأهلى 3/ 0، واحتسب ركلتى جزاء على الأهلى ، إلا أن محمود علاء وأحمد عادل ميسى أهدرا الركلتين، وأدار مباراة الأهلى وإنبى التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد، ثم أدار مباراة الاهلى مع أسوان والتي فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد، واحتسب ركلة جزاء لتماسيح النيل أهدرها أحمد خالد.

كما أدار مباراة الاهلى وغزل المحلة التى فاز بها المارد الاحمر بثلاثية دون رد بالجولة 23 للمسابقة واحتسب ركلة جزاء سجل منها على معلول الهدف الثانى للمارد الأحمر.

ثم أدار مباراة الاهلى وبيراميدز فى كأس السوبر المصري التى فاز بها المارد الاحمر بهدف دون رد سجله على معلول من ركلة جزاء.

واخر مباراة ادارها البنا للاهلى كانت أمام طلائع الجيش، و انتهت بفوز الأحمر بهدفين .

محمود البنا كان قد أدار خمس مباريات للأهلى فى الدورى فى الموسم الماضى الأولى كانت أمام سموحة فى الجولة السادسة، وانتهت بفوز الأهلى بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وإجمالا أدار محمود البنا 45 مباراة للأهلى، 40 مباراة فى الدورى و4 مباريات فى كأس مصر ومباراة بالسوبر المصري، وخلال هذه المباريات فاز الأهلى فى 35 لقاء، وتعادل فى 7 وخسر فى 3 مواجهات، وأخرج البنا 63 بطاقة صفراء بالإضافة لـ3 بطاقات حمراء مع احتساب 10 ركلات جزاء للأهلى.