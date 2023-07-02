موعد مباراة الأهلي وفيوتشر اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الأهلي، نظيره فيوتشر، فى الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 24 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الدوري العام برصيد 68 نقطة، حصدها من 26 مباراة، فاز في 21 مباراة وتعادل في 5 لقاءات ولم يتلق أى هزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 51 هدفاً، كأفضل خط هجوم فى الدوري، بينما استقبلت شباك الفريق الأحمر 7 أهداف فقط كأقوى خط دفاع في الدوري أيضاً.

بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعدما خاضوا 31 مباراة، وفاز فيوتشر في 15 لقاء وتعادل في 12 مواجهة وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 19

ويدخل الأهلي مباراة الليلة وعينه على الثلاث نقاط لحسم الدوري، حيث يتبقى للأهلي 8 مباريات في البطولة المحلية ويحتاج الأحمر للفوز فى 3 مباريات من أجل حسم اللقب رسمياً دون النظر لنتائج باقي منافسيه، وقد يتم تقديم حسم الأهلي للدوري حال مواصلة الانتصارات الحمراء وتعثر بيراميدز صاحب المركز الثانى.

تشكيل الأهلي المتوقع

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلي في مباراة الليلة مكوّناً من: محمد الشناوي ، محمد هاني ، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول، مروان عطية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، بيرسي تاو، حسين الشحات، ومحمود عبد المنعم كهربا.

القنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي وفيوتشر فى الثامنة والنصف، وتنقل قناة أون تايم سبورت المباراة مع وجود استوديو تحليلي قبل وبعد المباراة.