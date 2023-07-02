شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة فيوتشر الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى مع فيوتشر مساء اليوم فى إطار مؤجلات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى ، والتي تقام باستاد الأهلى والسلام.

ويحتل الأهلي صدارة جدول الدوري العام برصيد 68 نقطة، حصدها فى 26 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 5 لقاءات ولم يتلق أى هزيمة، وسجل لاعبو الأهلي 51 هدفاً كأفضل خط هجوم في الدوري، بينما استقبلت شباك الفريق الأحمر 7 أهداف فقط كأقوى خط دفاع في الدوري أيضاً.

بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 57 نقطة، حصدها أبناء علي ماهر بعدما خاضوا 31 مباراة، وفاز فيوتشر في 15 لقاء وتعادل في 12 مواجهة وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 32 هدفاً واستقبلت شباكهم 19. وفى السطور التالية كل ما قدمه كولر مع الأهلى..

49 مباراة

37 فوزا

8 تعادلات

4 هزائم

92 هدفاً تسجيل

28 هدفا استقبال

خرج بشباك نظيفة في 32 مباراة

توج مع الاهلى بالسوبر المحلى مرتين وكأس مصر مرة ودوري الابطال مرة.