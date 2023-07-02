ليفربول ينهي إجراءات التعاقد مع سوبوسلاي والإعلان خلال ساعات

ياسر رشاد - القاهرة - نجح النجم المجري دومينيك سوبوسلاي لاعب فريق لايبزيج الألماني في اجتياز الفحوصات الطبية في ليفربول تمهيدا لانتقاله إلى صفوف الريدز في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكدت التقارير، أن الإعلان عن صفقة انتقال دومينيك سوبوسلاي إلى صفوف نادي ليفربول خلال ساعات قليلة.

وتابعت، أن سوبوسلاي وقع بالفعل على عقده الرسمي مع ليفربول، بعقد طويل الأمد حتى صيف عام 2028، ولا يوجد في العقد أي خيار آخر، بعدما نجح الريدز في تفعيل الشرط الجزائي 70 مليون يورو، وأضافت التقارير، أن الفحوصات الطبية بنجاح.

وأضافت التقارير، أن نادي لايبزيج سيكشف انتقال دومينيك سوبوسزلاي إلى ليفربول اليوم الأحد.

وكان ليفربول قرر إعارة لاعبه البرتغالي الشاب فابيو كارافاليو لمدة موسم بعد عام واحد من انضمامه للريدز.

وكان ليفربول أعلن عن تعاقده مع صفقة وحيدة حتى الأن كانت مع الأرجنتيني ماك أليستر لاعب الوسط قادما من صفوف برايتون الإنجليزي.



أرقام سوبوسلاي



انضم سوبوسلاي إلى لايبزيج في 2021 من قادما من صفوف سالزبورج وأحرز 20 هدفا وصنع 22 في 91 لقاء ويملك 32 مباراة دولية مع منتخب المجر.

وأكدت تقارير صحفية إنجليزية أن ليفربول إقترب من حسم صفقة مهاجم لايبزيج الألماني الحالي سوبوسلاي، وذلك بعد إنسحاب نيوكاستل الإنجليزي من الصفقة.

وقالت صحيفة " أتليتك" الإنجليزية إن نادي نيوكاسل قد انسحب من السباق للتعاقد مع سوبوسلاي كما أن ليفربول يعد واثقًا من أنه يمكنه الاتفاق على ضم اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن نادي ليفروبول ولايبزيج قد دخلا في محادثات بالفعل ضم اللاعب، حيث من المقرر أن ينضم فابيو كارفاليو إلى النادي الألماني ضمن الصفقة.

ويجيد سوبوسلاي اللاعب في مركز صانع الألعاب والجناح، كما تبلغ القيمة السوقية للمجري 50 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" الألماني.

ويعد سوبوسلاي صاحب الـ 22 عامًا من أبرز اللاعبين في الدوري الألماني الموسم الماضي حيث احتل لايبزيج المركز الثالث في جدول الترتيب خلف بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند، كما ساهم مع فريقه في الفوز بكأس ألمانيا.

ورحل البرازيلي روبيرت فيرمينيو عن صفوف الفريق الأول لكرة القادم بنادي ليفربول وذلك بعد إنتهاء عقده مع النادي.