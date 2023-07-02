الأهلي يستهدف عودة تريزيجيه وطرابزون يحدد مطالبه

ياسر رشاد - القاهرة - حدد فريق نادي طرابزون سبور التركي مطالبه المادية للموافقة على رحيل اللاعب محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي السابق للأحمر من جديد، خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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زعمت الصحف التركية أن محمود حسن تريزيجيه جناح نادي طرابزون سبور، قد عاد من جديد لقائمة اللاعبين المطلوبين في النادي الأهلي لدعم صفوف الفريق قبل دوري أبطال إفريقيا والموسم الجديد.

موقف طرابزون سبور من رحيل تريزيجيه

يوافق الفريق التركي على رحيل محمود تريزيجيه للنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعدما تعاقد الفريق مع لاعب جديد في مركز الجناح الأيسر خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وهو ميسلاف أورسيتش نجم فريق ساوثهامبتون الإنجليزي.

تعاقد طرابزون سبور مع ميسلاف أورسيتش يسهل من مهمة موافقة الفريق على عرض الأهلي لضم تريزيجيه.

تريزيجيه يلتقي بمسئولي الأهلي

التقى تريزيجيه ببعض المسئولين من مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، وأبدى اللاعب موافقة على العودة من جديد للأحمر بداية من الموسم المقبل، كما كان موقف المارد الأحمر من استعادة لاعبه مرة أخرى.

أكدت تقارير تركية أن استقرار الحالة الاقتصادية في النادي الأهلي مؤخرًا، تسهل من احتمالية الموافقة على مطالب نادي طرابزون سبور المادية للموافقة على رحيل تريزيجيه، بعد الاستثمارات التي جاءت بالإيجاب على النادي.

طرابزون يحدد سعر بيع تريزيجيه

سيطلب فريق طرابزون سبور مبلغ 4 ملايين يورو للموافقة على انتقال تريزيجيه للأهلي في يونيو الجاري، بالرغم من وصول قيمة اللاعب التسويقيه إلى 11 مليون يورو، لكنه يعلم أن المارد الأحمر سيقدم مبلغ مقارن لذلك للحصول على اللاعب.

خطة طرابزون من رحيل تريزيجيه

يهدف نادي طرابزون سبور لاستخدام الأموال التي تأتي من صفقة تريزيجيه لإنفاقها في صفقة التعاقد مع برونو بيتكوفيتش نجم فريق دينامو زغرب، ليكون بديل للاعب المصري صاحب الـ 28 عام.

لعب تريزيجيه خلال مسيرته الكروية حتى الآن مع أندية الأهلي وأندرلخت وموسكورن في الدوري البلجيكي، وانتقل لنادي قاسم باشا التركي ومنه لأستون فيلا ثم لفريق باشك شهير ويواصل مسيرته بالدوري التركي مع فريق طرابزون سبور في الموسم الحالي.

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