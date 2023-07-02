ليفربول يعلن التعاقد مع دومينيك سوبوسلاي ..رسميًا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن التعاقد مع المجري دومينيك سوبوسلاي لتدعيم خط وسط وفقًا لطلبات الألماني يورجن كلوب خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

نشر نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي تفاصيل صفقة دومينيك سوبوسلاي مع ترحيب باللاعب خلال فترة الميركاتو الصيفي قائلًا:"سوبوسلاي ليفربولي".

أتم حساب ليفربول قائلًا:" لقد نجحنا في إتمام التعاقد مع دومينيك سوبوسلاي رهنًا بتصريح العمل.

وتسعى إدارة ليفربول الإنجليزي، خلال الوقت الحالي بتدعيم بصفقات على أعلى مستوى وفقًا لطلبات مدرب يورجن كلوب للمنافسة على جميع الألقاب المحلية والقارية.



اجتياز الفحص الطبي:



في سياق مٌتصل، نجح النجم المجري دومينيك سوبوسلاي لاعب فريق لايبزيج الألماني في اجتياز الفحوصات الطبية في ليفربول تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف الريدز في الميركاتو الصيفي الحالي.

وتابعت التقارير أن سوبوسلاي وقع بالفعل على عقده الرسمي مع ليفربول، بعقد طويل الأمد حتى صيف عام 2028، ولا يوجد في العقد أي خيار آخر، بعدما نجح الريدز في تفعيل الشرط الجزائي 70 مليون يورو، وأضافت التقارير، أن الفحوصات الطبية بنجاح.

وأضافت التقارير، أن نادي لايبزيج سيكشف انتقال دومينيك سوبوسزلاي إلى ليفربول اليوم الأحد.

وكان ليفربول قرر إعارة لاعبه البرتغالي الشاب فابيو كارافاليو لمدة موسم بعد عام واحد من انضمامه للريدز.

وكان ليفربول أعلن عن تعاقده مع صفقة وحيدة حتى الآن كانت مع الأرجنتيني ماك أليستر لاعب الوسط قادمًا من صفوف برايتون الإنجليزي.