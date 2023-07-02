نادي زد يضم نجم الأهلي خلال ساعات

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق نادي زد مطالبه لدعم صفوف الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بعد التأهل للدوري الممتاز، وفي مقدمة مطالبه التعاقد مع لاعب النادي الأهلي.

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وكان نادي زد قد تأهل عن مجموعة القاهرة بعدما كان على رأس المجموعة الثانية برصيد 65 نقطة، ليكون أول المتأهلين للدوي الممتاز للموسم المقبل.

زد يطلب ضم شادي حسين

يسعى مجلس إدارة نادي زد لتعزيز صفوفه عقب الصعود لـ الدوري المصري لموسم 2023-2024.

وتوصل الجهاز الفني لنادي زد لاتفاق مع المهاجم شادي حسين لاعب النادي الأهلي من أجل التعاقد معه لمدة موسم واحد فقط على سبيل الإعارة، خاصة وأن المارد الأحمر لن يوافق على رحيل اللاعب نهائيًا فضلًا عن المقابل المادي الكبير الذي سيطلبه نظير الموافقة على رحيل لاعبه.

شادي حسين ينتقل لنادي زد

وقع شادي حسين على عقود الانتقال لنادي زد لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بعد الاتفاق على كافة تفاصيل العقد بين الطرفين، ويتبقى الرتوش الأخيرة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة بين مسئولي الناديين.

انتقل شادي حسين لصفوف النادي الأهلي في صيف 2022 الماضي قادمًا من فريق نادي سيراميكا كليوباترا، ولم ينتجح اللاعب في كسب ثقة واهتمام المدرب السويسري مارسيل كولر في الموسم الحالي.

وخاض شادي حسين 14 مباراة مع النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز، وسجل اللاعب هدف وحيد وصنع هدفين، كما شارك في 3 مباريات بدوري أبطال أفريقيا لم يساهم خلالها في أي هدف.

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الشناوي يقترب من النصر السعودي

وفي سياق أخر، تلقى محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي عرض للانتقال لنادي النصر السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، ليكون بديل للحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا المصاب والذي يحتاج لعملية جراحية ثانية، ووافق الشناوي على عرض الفريق السعودي ويرغب في خوض تجربه جديده في الموسم المقبل ستكون هي السابعة في مسيرته بعد اللعب لأندية الاهلي وطلائع الجيش والانتاج الحربي وحرس الحدود وبتروجيت والمارد الأحمر مؤخرًا بعدما كان في صفوف فريق الشباب.