صبحي وعلام يهنئان المنتخب الأوليمبي بعد التأهل لنصف النهائي

ياسر رشاد - القاهرة - حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة على التهنئة المنتخب الأوليمبي هاتفيا بعد انتصاره بهدفين نظيفين أمام منتخب الجابون وتصدره المجموعة الثانية وصعوده للدور قبل النهائي فى كأس الأمم الأفريقية المؤهلة إلى أولمبياد "باريس 2024".

وخلال الإتصال الهاتفي، قدم وزير الشباب والرياضة وجمال علام، التهنئة لبعثة منتخبنا الأوليمبي.

أضاف أشرف صبحي : "مبروك لمصر وأن شاء الله تكمل علي خير، المهمة ليست سهلة، ولكنكم بحجمها، وكلنا وراكم من أجل التأهل لأوليمبياد باريس وإسعاد الشعب المصري".

وطالب الوزير الجماهير المصرية بمؤازرة المنتخب الأوليمبي في مباراته القادمة أمام منتخب غينيا والتأهل لأوليمبياد باريس 2024.

ويلتقي المنتخب الأوليمبي مع نظيره غينيا بعد غد الثلاثاء الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب.

ويصعد إلى الأولمبياد مباشرة أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث ، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .



القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الاولمبي وغينيا

تصدر منتخب مصر الاولمبي مؤشرات جوجل بمصر والمملكة العربية السعودية بالتزامن مع اقتراب انطلاق مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد غينيا في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وتقام مباراة منتخب مصر الاولمبي وغينيا على الأراضي المغربية على ملعب "ابن بطوطة" بمدينة طنجة، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وفي تمام الساعة 9 مساءًا بتوقيت الإمارات وذلك يوم الثلاثاء المقبل 4 يوليو 2023.

أما عن القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد غينيا سوف يتم عرضها على مجموعة قنوات "بن سبورت4" bien sport التي قناة بين إن سبورت 4.

يشار إلى أن منتخب مصر الأولمبي تصدر مجموعته بـ7 نقاط في ثلاث مباريات فاز فيهم منتخب مصر الأولمبي في مباراتين وتعادل في مباراة.

وجاء بعد منتخب مصر الأولمبي في الترتيب مالي بـ6 نقاط، ثم النيجر بـ4 ، ويأتي منتخب الجابون الأخير حيث لم يحصد على أي نقاط.

يذكر ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي كان قد أعلن عن قائمة منتخب مصر الأولمبي 2023 تحت 23 لبطولة أفريقيا قبل بدء المباريات، حيث جاءت قائمة منتخب مصر الأولمبي 2023 والتي ضمت 23 لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء، علي يحيى، محمد أحمد السيد.

خط الدفاع: محمد أشرف، محمد مغربي، حسام عبد المجيد، حاتم سكر، محمد طارق، أحمد عيد، أحمد سيد عبد النبي، محمد سمير.

خط الوسط: إبراهيم عادل، محمود صابر، عماد ميهوب، أحمد نبيل كوكا، مصطفى سعد ميسي، محمد شحاتة، محمود جهاد، علي زعزع، أحمد فوزي، أحمد عاطف.

خط الهجوم: عبد الرحمن عاطف، أسامة فيصل.



