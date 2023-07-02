رئيس إنتر ميامي يكشف تفاصيل راتب ميسي وسر جديد

ياسر رشاد - القاهرة - رئيس إنتر ميامي يكشف عن راتب ميسي

الأحد 02/يوليو/2023 - 05:19 م 7/2/2023 5:19:03 PM

كشف خورخي ماس، مالك إنتر ميامي الأمريكي، عن راتب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الفريق، بعدما انضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي في صفقة انتقال حر.



وكان ميسي قد رفض تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي خلال مع الموسم الماضي، كما رفض عرض كبير من الهلال السعودي للانتقال إليه خلال الموسم الجديد.

مالك إنتر ميامي: راتب ميسي من 50 إلى 60 مليون يورو



تحدث خورخي ماس، مالك إنتر ميامي، في حوار مع صحيفة "El PAIS" الإسبانية، حيث كشف عن راتب ميسي، فقال: "راتب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتراوح من 50 إلى 60 مليون يورو في السنة الواحدة".



حاولنا ضمه في 2019



وأضاف ماس: " عام 2019، بدأنا نفكر في كيفية جلي ميسي إلى إنتر ميامي، نحن نريد أن يتحدث الجميع عن ميامي عندما يفكرون في كرة القدم في أمريكا".

وأكمل:" لدينا تخطيط وعمل جاد قمنا به منذ فترة، كنا نريد استغلال أن اللاعبين يرغبون بالانضمام إلى أنديتنا لأننا لا ندفع ضرائب محلية أو حكومية هنا في أمريكا".

وأستطرد مالك إنتر ميامي تصريحاته: "انتقال ميسي إلى هنا في أمريكا، نستطيع من خلاله تحويل البطولة المحلية لواحدة من أكبر البطولات في العالم، وذلك بسبب أن تاريخ الرياضة هناك حدثين مهمين قد حدثا من قبل هما انتقال بيليه إلى نيويورك كوزموس وديفيد بيكهام إلى لوس أنجلوس جلاكسي في عام 2007".

وأردف:"ميسي سيعمل على رفع هذا الدوري إلى مستوى أعلى، بجانب أنه ستكون لديه حصة في النادي".

وتابع: "لدي تصور بأن تكون لميسي نفس الحياة التي يعيشها بيكهام أو مايكل جوردان في الوقت الحالي، كما أنه سيكون قادرًا على الاستمرار في كرة القدم في مكان لا يتوقف عن النمو والتطور".

وكان ميسي قد رفض عرض بقيمة مليار و200 مليون يورو من قبل الهلال السعودي للانتقال لدوري “روشن”، حيث أكد النجم الأرجنتيني أنه يرغب في البعد عن الأضواء والشهرة خلال ما تبقى من مسيرته، بعد المعاناة الكبيرة التي تعرض لها مع باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الموسمين الماضيين.