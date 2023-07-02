مبابي يُقرب حكيمي من ريال مدريد بعد اهتمام السيتي

ياسر رشاد - القاهرة - يضغط الدولي الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، على إدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، من أجل التعاقد مع الدولي المغربي أشرف حكيمي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



ويرغب مانشستر سيتي في التعاقد مع الظهير الأيمن المغربي خلال الفترة المقبلة،من أجل تعويض رحيل كايل ووكر المحتمل لبايرن ميونخ الألماني.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن مبابي طالب إدارة ريال مدريد بضرورة التعاقد مع حكيمي من أجل اللحاق به خلال الفترة المقبلة، حيث يرغب الدولي الفرنسي في أن يكون بجانب صديقه حكيمي في فريقه الجديد الميرينجي.

وأوضحت أن مبابي لديه رغبة قوية في الانتقال لريال مدريد خلال الصيف الحالي، بعدما أبلغ إدارة ناديه الحالي باريس سان جيرمان بشكل رسمي بإنه لا يرغب في الاستمرار حتى 2025، وأنه لن يقوم بتفعيل بند الموسم الثالث له داخل حديقة الآمراء.

في سياق متصل، أكدت صحيفة "ديسمارك" الإسبانية، أن مانشستر سيتي غلى أعتاب التعاقد مع حكيمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعويض رحيل ووكر للبفاري.

وأشارت إلى أن ريال مدريد أبدى اهتمام مفاجئ بحكيمي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، مما جعله يدخل سباق التفاوض للتعاقد مع بديل مميز للدولي الإسباني داني كارفخال، والذي قارب على الاعتزال.

وشددت "ديسمارك"، على أن بيريز، رئيس ريال مدريد،

كان يرفض الدخول في مفاوضات من أجل استعادة الدولي المغربي، بعد إصراره على الرحيل لإنتر ميلان، لكن تفاوض المان سيتي مع باريس للتعاقد مع اللاعب، جعل الملكي ينجرك بقوة لضم حكيمي.

في السياق ذاته، أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن مانشستر سيتي يرصد أكثر من 70 مليون يورو، للتعاقد مع حكيمي من حديقة الآمراء.

وخاض أشرف حكيمي 39 لقاء في مختلف المسابقات هذا الموسم مع باريس سان جيرمان الفرنسي، أحرز خلالهما 5 أهداف، بجانب 6 تمريرات حاسمة.

كما نجح في قيادة أسود الأطلس لتحقيق إنجاز تاريخي في مونديال قطر الماضي بالوصول للمربع الذهبي لكأس العالم والحصول على المركز الرابع.

الجدير بالذكر أن حكيمي يواجه انتقادات كبيرة وشرسة مع باريس سان جي، بعدما أصبح ملاحقًا من قبل الجهات القضائية الفرنسية بسبب توجيه اتهامات له بإغتصاب أحد الفتيات الفرنسيات.