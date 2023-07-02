عبدالرحمن حُميد: جددت تعاقدي مع الأهلي حتى 2027 وأتمنى اللحاق بكأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن عبدالرحمن حُميد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر لكرة اليد تجديد تعاقده مع ناديه لمدة ثلاثة مواسم جديدة.

وقال حُميد في تصريحات لبرنامج "كاونتر أتاك" مع خالد خيري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "جددت تعاقدي مع الأهلي لثلاثة مواسم حتى 2027، بعد إصابتي مباشرة إدارة الأهلي أبلغتني بتجديد العقد كما اتفقنا قبل الإصابة وهو ما حدث بالفعل".

وتحدث حُميد عن تطورات برنامج التأهيل بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي، وقال: "بدأت المرحلة الأولى من التأهيل منذ شهرين تقريبا استعدادا للعودة بعد جراحة الصليبي، أجريت الجراحة في النمسا وأُنفذ برنامج التأهيل بالتنسيق مع الجهاز الطبي للأهلي".

تصريحات حُميد

وعن إمكانية مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب 2023" بالمملكة العربية السعودية في نوفمبر، أعرب حُميد عن أمنياته في اللحاق بالمباريات والمشاركة في مباريات البطولة.

وأكد حُميد في تصريحاته أن الإسباني ديفيد ديفيز المدير للأهلي أضاف الكثير لفريق اليد وهو من أفضل مدربي أوروبا، مشيرا إلى أن فينيو لوزيرت مدرب حراس المرمى متفاهم جدا في طريقة العمل مع ديفيز ويسعى كلاهما لتقديم أفضل ما لديه في المرحلة الحالية.

وتحدث حُميد عن الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد، وقال: "باستور من أفضل 10 مدربين على مستوى العالم ووجوده مع منتخب مصر إضافة كبيرة، وتواصل معي وأشاد بمستواي قبل الإصابة، ويطمئن دائما على برنامج التأهيل وموعد عودتي من جديد".

وشدد حُميد على أن منتخب مصر هدفه التتويج بكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في يناير 2024، لحجز بطاقة التأهل المباشر إلى أولمبياد باريس.