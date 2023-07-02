شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يستعيد أحمد عيد أمام غينيا فى نصف نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود أحمد عيد ظهير أيمن المنتخب الأولمبي لصفوف الفراعنة في مباراة غينيا المقرر لها الثلاثاء المقبل بنصف نهائي أفريقيا بعد انتهاء إيقافه.

وغاب عيد عن مباراة منتخب مصر الأولمبي أمام الجابون في ختام دور المجموعات، بسبب تلقيه بطاقتين صفراوتين أمام النيجر ومالي، غاب على إثرهما في لقاء الجابون، لكنه سيعود في مباراة غينيا بعد غدا.

ونجح المنتخب الأولمبي فى التأهل لنصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بعد فوزه على نظيره الجابوني بهدفين دون رد، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين باستاد طنجة بالمغرب، فى إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

واحتل المنتخب الأولمبى صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وخلفه منتخب مالي برصيد 6 نقاط، بينما يودع منتخب النيجر البطولة والذي يملك 4 نقاط.

يخوض منتخب مصر مباراته في نصف نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا أمام غينيا، الثلاثاء المقبل، فى الثامنة مساءً، ويضمن الفوز على غينيا التأهل إلى المباراة النهائية وأولمبياد باريس 2024 في وقت واحد.

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين؛ المجموعة الأولى تضم: المغرب وغانا وغينيا والكونغو، والمجموعة الثانية: مصر ومالى والجابون والنيجر، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.