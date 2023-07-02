شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينفى التعاقد مع لاعبين جدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادي الإسماعيلي التعاقد مع لاعبين جدد في هذه الفترة، وكل ما يتم تداوله من أخبار لا أساس لها من الصحة.

ونشر الإسماعيلي بيانا ينفي فيه ما تردد عن التعاقد مع أحد اللاعبين، وأن ظهور اللاعب مع لجنة التعاقدات السابقة في جلسة مفاوضات عادية لا تعني التعاقد مع اللاعب.

وأضافت اللجنة فى بيانها، وتشدد اللجنة الثلاثية بأن اللاعب المذكور خارج حسابات النادى تماما، وكذلك نرفض استغلال اسم النادي في مثل هذه الأمور لتسويق لاعب أو المساهمة في رفع القيمة التسويقية.

ويستعيد الإسماعيلى خدمات ظهيره الأيمن كريم عرفات أمام الأهلى، في المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل في إطار المباراة المؤجلة من بطولة الدورى.

وغاب كريم عرفات عن الإسماعيلى أمام فريق أسوان بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات بعدما حصل على الإنذار الثالث أمام طلائع الجيش.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 34 نقطة، حصدها بعد خوض 30 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 13 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 هدفا.