شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الرابع على التوالى.. استمرار احتفالات ومفاجآت سيتى كلوب بالعيد وذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لليوم الرابع على التوالي، تواصلت احتفالات أندية سيتى كلوب بعيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو التي تزامنت مع إجازة العيد، وتعددت وتنوعت مظاهر الاحتفال، فى ظل المفاجآت والترتيبات الخاصة التى جهزتها أندية سيتي كلوب للأعضاء والعائلات بهذه المناسبة.

وشهدت أندية سيتى كلوب أجواء مبهجة بمشاركة جميع الأعضاء بمختلف الأعمار، الذين تفاعلوا مع البرامج والفقرات التي تم اعتمادها من مجلس ادارة شركة استادات الوطنية برئاسة المهندس سيف الوزيرى، والتى تهدف إلى أن تصبح مجموعة أندية سيتى كلوب مصدر البهجة الذى يلبى طموحات ورغبات أعضاء النادى فى كافة المناسبات خاصة مع تزامن احتفالات عيد الأضحى مع احتفالات الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.

وحرصا على تنفيذ البرامج والاحتفالات بأعلى درجات الجودة والكفاءة ، حرص الدكتور مصطفى عزام رئيس مجلس إدارة مجموعة أندية سيتى كلوب على المتابعة اليومية والتواجد بالفروع في مختلف المحافظات للتأكيد على كافة فرق العمل ببذل كافة الجهود وتوفير الموارد لنجاح برنامج العيد والذى سوف يمتد بحفلات كبرى طول فترة الصيف.

ونالت هذه الأجواء إشادة كبيرة من أعضاء أندية سيتى كلوب، الذين أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بقضاء إجازة العيد داخل أندية سيتى كلوب ووسط أجواء عائلية رائعة، كما أشادوا بالتنظيم الراقي للاحتفالات.

وكرد فعل طبيعى إزاء هذه الأجواء، شهدت ادارة العضوية بأندية سيتى كلوب نشاطا كبيرا خلال الفترة الماضية للعضويات الجديدة بالأسعار الحالية قبل تطبيق الزيادات فى رسوم العضوية.