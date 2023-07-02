شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل استاد السلام استعدادا لمباراة فيوتشر.. وكولر يعاين أرضية الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، استاد السلام، استعدادًا لخوض مباراة فيوتشر التي تجمع الفريقين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وفور وصول الفريق حرص مارسيل كولر، المدير الفني، والجهاز المعاون، على معاينة أرض الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل انطلاق عمليات الإحماء.

وكان كولر قد عقد محاضرة أخيرة للاعبين بفندق الإقامة، لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء.