شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مكي: حرس الحدود سيقاتل حتى آخر نفس فى مبارياته بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد مكي، المدير الفني لفريق حرس الحدود ، عن طموحات فريقه في الجولتين المتبقيتين من الدوري، عقب التعادل مع الاتحاد السكندري أمس في الدوري. وقال مكي فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الفريق سيلعب بشرف حتى نهاية الدوري، مؤكدا أن هبوط الفريق لن يؤثر على مردود اللاعبين فى اللقاءات المقبلة.

وأضاف مكي، "نحن في مركز لا يليق بنا ولا بالمستويات التي قدمناها، فى عديد من المباريات كنا الطرف الأفضل وخسرنا، وأهدرنا نقاط، لكن لن نبكي على حالنا الآن، هدفنا تكوين فريق يحقق اهداف الإدارة في الموسم المقبل من أجل العودة للدوري الممتاز".

وتعادل فريق حرس الحدود مع الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل مصطفى جمال، لاعب الحرس، هدف التقدم لفريقه فى شباك زعيم الثغر بالدقيقة 42 من عمر اللقاء، بتسديدة صاروخية، وفى الدقيقة 74 سجل مابولولو هدف التعادل للاتحاد السكندرى، ثم سجل إبراهيم حسن هدف التقدم لزعيم الثغر فى الدقيقة 80، وفى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع سجل محمد ممدوح هدف التعادل لحرس الحدود.